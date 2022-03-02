الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لمجند شرطة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، شقيقين بالسجن 3 سنوات أحدثا عاهة مستديمة لمجند شرطة بقوات أمن السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين د.عمر الشريف، وهشام الدرندلي، ورياض أبو زيادة، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمين «كريم . ع»، وشقيقه «محمد»، 24 سنة، بضرب المجني عليه «محمد.ر» عمدًا بأن عقدا العزم على المساس بسلامة جسد المجني عليه سالف الذكر، والذي ما أن أبصراه حتى توجها صوبه قاصدين الشجار معه وما أن ظفرا بغريمهما حتى كال له المتهم الأول ضربة بسلاح أبيض فاستقرت بمنطقة البطن وكال له المتهم الثاني باستخدام سلاح أبيض ضربتين فاستقرت الأولى بمنطقة الظهر والثانية بالساعد الأيمن لضحيتهما فأحدثا به الإصابات التي تأيدت طبيًا بما أورى به تقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إصابة قطعية خلفية الساعد الأيمن.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز أسلحة بيضاء «مطواة، سكين» بدون ترخيص.

وأكدت شهادة «محمد .ر»، المجني عليه، 23 سنة، مجند شرطة بقوات أمن السلام، أنه على إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين والتي على أثرها قاما المتهمان بالتعدي عليه بالضرب بأن قام المتهم الأول بطعنه في منطقة البطن باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وقام الثاني بضربه بسلاح أبيض «سكين» حتى استقرت تلك الضربات بيده اليمنى وبمنطقة الظهر محدثين ما به من إصابات والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة.

وأشارت شهادة الرائد شرطة، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام إلى أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهمين للواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكم التجمع عاهة مستديمة أمن السلام

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