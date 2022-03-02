الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 8 مصانع بغرب الإسكندرية لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة

اغلاق 8مصانع بحي
اغلاق 8مصانع بحي غرب الإسكندرية

أغلق حي غرب الإسكندرية 8 مصانع لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة والصحه المهنية، وذلك خلال حملة مكبرة في إطار الاهتمام بصحه وأمن وسلامة المواطنين.

حيث قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمنشآت بالمنشية الجديدة، واستهدفت الحملة التفتيش على كل من مجمع صناعي مكون من 8 مصانع كبيرة ومصنع حلويات ومخزن زجاج سيارت.

جانب من الحدث

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المجمع الصناعي المكون من 8 مصانع كبيرة (مصنع كرتون، مصنع نجف، مصنع عطور، مصنع أدوات تجميل، مصنع أقفاص ومستلزمات طيور، مطبعة، مصنع أثاث) وذلك لعدم وجود اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ووجود كابلات عارية بدون تغطية وأسلاك مكشوفة وأنابيب بوتاجاز، فضلًا عن عدم وجود نظام إطفاء أو انذار بالحريق داخل المجمع الصناعي لمواجهة أي حرائق رغمًا عن أن جميع الصناعات داخل المصانع بمواد قابلة وتساعد على الاشتعال مما يسبب خطورة كبيرة على العمال والموظفين والأرواح داخل المصانع وعلى المصانع المحيطة بالمنشية الجديدة.

وعلى صعيد آخر تم التفتيش على مصنع للحلويات بالمنشية الحديدة ولا يوجد به أي مخالفات.

جانب من الحدث

وأثنت رئيس الحي على الاهتمام بالتعقيم والنظافه والجوده وتطبيق اشتراطات الاعمن والسلامة والصحة المهنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم التفتيش على مخزن زجاج سيارات و4 صيدليات لا يوجد بهم أي مخالفات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا وهم: 5 محاضر أمن صناعي، محضر رصد بيئي، 3 رصد بيئي حي، 4 محاضر شئون بيئه حي، 4 محاضر قوي عاملة.

كما توجهت الحملة إلى كوبري 27 وتم إزالة الإشغالات أسفل الكوبري وتم التحفظ على 16 إشغال متنوع وجارِ استكمال الحملات.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وإشعال الطريق والرقابة والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي.

وقد نوهت رئيس حي غرب بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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حي غرب الإسكندرية اشتراطات الأمن والسلامة غلق وتشميع ٨ مصانع التفتيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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