التصريح بدفن جثة عامل بمطعم دهسته سيارة أعلى كوبري في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة عامل بمطعم توفى إثر إصطدام سيارة نقل به أعلى كوبري أخميم عقب اختلال مقود دراجته البخارية بيده.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة عامل في مطعم صدمته سيارة نقل أعلى كوبرى أخميم وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثة للمستشفى.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلي كوبري أخميم دائرة ثان سوهاج وتبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة «أحمد. ه»، 17 سنة عامل بمطعم ويقيم دائرة قسم أول سوهاج اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالحواجز الموجودة بمنتصف الكوبري مما أدى لعبوره للجهة المعاكسة والاصطدام بالسيارة "ربع نقل" قيادة المدعو "عصام ف س ب" 33 سنة مندوب مواد غذائية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.



نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية - وتم نقله لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفـي المدعو "هاني م م ع" 47 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.



وبسؤال شاهد الواقعة المدعو "حسام م س ف" - سن 25 عامل ديلفري بذات المطعم ويقيم أبو دائرة القسم بمضمون ما تقدم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

