صبحي: افتتاح نادي «النادي» بـ6 أكتوبر بـ665 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم تطوير 54 مركز شباب من خلال وزارة الشباب والرياضة بتحويلها إلى مراكز خدمة اجتماعية.

وأعلن صبحى، أنه تم افتتاح نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة قدرت بـ665 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة فى الصالات المغطاة والمطورة بطريقة الأبنية الذكية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات، من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي و"جنة" للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للرئيس السيسي الشكر على رعايته، لمنظومة الشباب والرياضة حتى شهدت طفرة كبيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن البنية الشبابية والرياضية شهدت خلال الفترة الأخيرة عددا من الإنجازات الكبيرة، متابعا "طورنا علاقتنا مع القطاع الخاص وطورنا عددا من الأندية الخاصة بتشجيع من الرئيس السيسي."

وأشار الوزير، إلى أننا استضفنا بطولة العالم للرماية ما يعد إنجازا كبيرا، فضلا عن 174 بطولة في فترة كوفيد 19 الأمر الذى لم تستطع فعله أي دولة سوى مصر.