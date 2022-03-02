الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صبحي: افتتاح نادي «النادي» بـ6 أكتوبر بـ665 مليون جنيه

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم تطوير 54 مركز شباب من خلال وزارة الشباب والرياضة بتحويلها إلى مراكز خدمة اجتماعية.

وأعلن صبحى، أنه تم افتتاح نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة قدرت بـ665 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة فى الصالات المغطاة والمطورة بطريقة الأبنية الذكية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات، من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي و"جنة" للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للرئيس السيسي الشكر على رعايته، لمنظومة الشباب والرياضة حتى شهدت طفرة كبيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن البنية الشبابية والرياضية شهدت خلال الفترة الأخيرة عددا من الإنجازات الكبيرة، متابعا "طورنا علاقتنا مع القطاع الخاص وطورنا عددا من الأندية الخاصة بتشجيع من الرئيس السيسي."

وأشار الوزير، إلى أننا استضفنا بطولة العالم للرماية ما يعد إنجازا كبيرا، فضلا عن 174 بطولة في فترة كوفيد 19 الأمر الذى لم تستطع فعله أي دولة سوى مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

السيسي: نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

مقتل شاب وسيدة في ظروف غامضة على يد مجهول بالمرج

وزير الداخلية يوافق على منح الجنسية الأجنبية لـ43 مواطنًا

بدء سماع الشهود في «رشوة وزارة الصحة»

تحليل مخدرات للمتهم بقتل زوجته الحامل في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا