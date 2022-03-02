تأييد السجن والعزل من الوظيفة لموظفين في «الصحة» بتهمة الرشوة

في حكم رادع لمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، قررت المحكمة تأييد الحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات والغرامة المالية والعزل من الوظيفة، لموظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة؛ لاتهامهما بجريمة رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بدائرة محافظة الجيزة وبصفتهما موظفين عموميين بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة، بطلب الأول لنفسه وللمتهم الثاني مبلغًا ماليًا قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الحانوت «اكسبشن»، وأخلّ الأول بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المذكور، وأن الثاني غير مختص وغير مخول له أي عمل في محل الواقعة، حيث إنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم، فقصد المتهمان مقر عمل الأخير وأخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تم ضبط المتهمين وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد، وبطعنهما على الحكم أمام محكمة النقض يصبح الحكم نهائي وبات يتم تنفيذه.