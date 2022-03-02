رئيس «الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية تعظم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.

وأضاف "عبد القادر":"مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك"، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.

ولفتت إلى أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

ونوه بأن هناك أكثر من 51 ألف شركة سجلت علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أكثر من 11 ألف شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، موضحًا أن أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام، لافتًا إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أي بدون قرارات إلزام 31828 ممولًا، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أي خارج قرارات الإلزام 2854 ممولًا.

وبين أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

