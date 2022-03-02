روسيا تنفى فقدان السيطرة على أقمارها الصناعية

نفى المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، اليوم الأربعاء، فقدان السيطرة على الأقمار الصناعية الروسية، مؤكدًا أن جميع مراكز التحكم تعمل بشكل طبيعي.

جاء ذلك، رداً على أنباء نُشرت في وقت سابق من الأمس، وزعمت أن هناك مجموعة من القراصنة تسمى "إن بي 65" ومرتبطة بمجموعة "أنونيموس" الدولية اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع أقمارها الصناعية وعطلت الاتصال بها.

وكتب روجوزين في تغريده نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نشرتها الإنجليزية: إن معلومات هؤلاء المحتالين التافهين ليست صحيحة، وجميع مراكز التحكم في الفضاء لدينا تعمل بشكل طبيعي- على حد قوله.