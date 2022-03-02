الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا تبدو الملابس جميلة على صديقتك وليست عليك؟ إليكى الأسباب

صورة ارشفية
صورة ارشفية

لتبدين رائعة دائمًا وتجدين إطراءا على ملابسك ، يجب أن تفهمين طبيعة جسمك وتعرفين ما يناسبه، ونستعرض في السطور التالية، وفقا لموقع “ fustany”  لماذا يبدو هذا الزي جيدًا على صديقتك وليس عليك؟ 

فهم جسمك

أول شيء يجب أن تفهميه هو أن هناك خمسة أنواع لشكل الجسم ،ولكل جسم أشياء تناسبه وتكمله جيدًا ، أخرى يجب تجنبها من أجل الموضة.

أشكال الجسم

جسم التفاحة

يُعرف شكل التفاحة بأنه ليس له خصر محدد، و هناك تسمية آخرى لشكل جسم التفاح هو المستدير.

جسم كمثرى

يتم تحديد شكل الكمثرى ، المعروف أيضًا باسم المثلث ، أن النصف السفلي من جسمك أكبر قليلاً من العلوي ، تمامًا مثل الكمثرى، لديك خصر محدد جيدًا وتريدين دائمًا التباهي به.

المثلث المقلوب

يُعرف المثلث المقلوب بوجود أكتاف أكبر من الوركين ، ومن هنا يأتي الاسم.

جسم مستطيل

إذا كانت قياساتك متشابهة ، فلديك شكل جسم مستطيل، وهذا يعني أن النصف العلوي والخصر والسفلي بنفس الحجم

الساعة الرملية

تتميز الساعة الرملية بتوازن متساوٍ بين النصفين العلوي والسفلي ، فضلاً عن الخصر المحدد جيدًا، التصميم بسيط لأن أي شيء يبدو جيدًا على شكل جسم الساعة الرملية.

اختيار زي يناسب لون بشرتك

يتم تصنيف الدرجات اللونية إلى ثلاثة أنواع: دافئة وباردة ومحايدة.

البشرة الدافئ

لون البشرة الدافئ
  • تشمل الألوان التي تكمل لون بشرتك الدافئ الأحمر ، الخوخ ، المرجان ، البرتقالي ، العنبر ، الذهبي ، الأصفر.
  • يجب أن تبدين رائعة في الإصدارات الأكثر دفئًا من الألوان الباردة مثل الزيتون والطحلب والأوركيد والأحمر البنفسجي.
  • الألوان المحايدة مثل الرمادي الداكن والكابتشينو والرمادي الفطر هي أفضل أصدقائك.
  • تجنب الألوان الباردة ، مثل الأزرق الجليدي ، ودرجات ألوان الجواهر ، مثل الياقوت  لأنها لن تكمل بشرتك وستجعلها تبدو باهتة.

بشرة باردة

لون بشرة بارد
  • الألوان التي تكمل لون بشرتك تشمل الأزرق الزاهي ، الزمرد ، والأرجواني الداكن ، بالإضافة إلى الظلال الفاترة من الخزامى أو الأزرق الجليدي أو الوردي.
  • الألوان الأخرى التي تبدو رائعة عليك هي الياقوت الأحمر والأحمر الوردي الفاتح والأصفر الشاحب للغاية.
  • الرمادي الفاتح والأبيض الساطع والأزرق الداكن هي ألوان محايدة ممتازة.
  • يجب تجنب اللون البرتقالي والطماطم الأحمر والأصفر القوي لأنها قد تصطدم ببشرتك.

بشرة محايدة

لون البشرة المحايد
  • إذا كانت درجة لون بشرتك محايدة ، يمكنك ارتداء أي لون تريده، من الأفضل استخدام إصدارات اللون المخففة أو الباهتة بدلاً من الألوان الأكثر إشراقًا.
  • اللون الوردي المترب ، والأخضر اليشم ، وحرير الذرة الأصفر ، والأحمر الساطع (استثنائي) ، والأزرق اللاجوني كلها ألوان يجب وضعها في الاعتبار.
  • تشمل الألوان المحايدة بياض البيض والقهوة والرمادي متوسط ​​المدى والأسود.
  • يجب تجنب الألوان المفرطة التشبع ، مثل الأزرق الكهربائي والأرجواني ، لأنها لا تبدو جيدة عليك.
فهم جسمك الإطراء على ملابسك يجب أن تفهم جسمك صديق أو شخص وتريد تجربتها صديقك وليس عليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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