لماذا تبدو الملابس جميلة على صديقتك وليست عليك؟ إليكى الأسباب
لتبدين رائعة دائمًا وتجدين إطراءا على ملابسك ، يجب أن تفهمين طبيعة جسمك وتعرفين ما يناسبه، ونستعرض في السطور التالية، وفقا لموقع “ fustany” لماذا يبدو هذا الزي جيدًا على صديقتك وليس عليك؟
فهم جسمك
أول شيء يجب أن تفهميه هو أن هناك خمسة أنواع لشكل الجسم ،ولكل جسم أشياء تناسبه وتكمله جيدًا ، أخرى يجب تجنبها من أجل الموضة.
جسم التفاحة
يُعرف شكل التفاحة بأنه ليس له خصر محدد، و هناك تسمية آخرى لشكل جسم التفاح هو المستدير.
جسم كمثرى
يتم تحديد شكل الكمثرى ، المعروف أيضًا باسم المثلث ، أن النصف السفلي من جسمك أكبر قليلاً من العلوي ، تمامًا مثل الكمثرى، لديك خصر محدد جيدًا وتريدين دائمًا التباهي به.
المثلث المقلوب
يُعرف المثلث المقلوب بوجود أكتاف أكبر من الوركين ، ومن هنا يأتي الاسم.
جسم مستطيل
إذا كانت قياساتك متشابهة ، فلديك شكل جسم مستطيل، وهذا يعني أن النصف العلوي والخصر والسفلي بنفس الحجم
الساعة الرملية
تتميز الساعة الرملية بتوازن متساوٍ بين النصفين العلوي والسفلي ، فضلاً عن الخصر المحدد جيدًا، التصميم بسيط لأن أي شيء يبدو جيدًا على شكل جسم الساعة الرملية.
اختيار زي يناسب لون بشرتك
يتم تصنيف الدرجات اللونية إلى ثلاثة أنواع: دافئة وباردة ومحايدة.
البشرة الدافئ
- تشمل الألوان التي تكمل لون بشرتك الدافئ الأحمر ، الخوخ ، المرجان ، البرتقالي ، العنبر ، الذهبي ، الأصفر.
- يجب أن تبدين رائعة في الإصدارات الأكثر دفئًا من الألوان الباردة مثل الزيتون والطحلب والأوركيد والأحمر البنفسجي.
- الألوان المحايدة مثل الرمادي الداكن والكابتشينو والرمادي الفطر هي أفضل أصدقائك.
- تجنب الألوان الباردة ، مثل الأزرق الجليدي ، ودرجات ألوان الجواهر ، مثل الياقوت لأنها لن تكمل بشرتك وستجعلها تبدو باهتة.
بشرة باردة
- الألوان التي تكمل لون بشرتك تشمل الأزرق الزاهي ، الزمرد ، والأرجواني الداكن ، بالإضافة إلى الظلال الفاترة من الخزامى أو الأزرق الجليدي أو الوردي.
- الألوان الأخرى التي تبدو رائعة عليك هي الياقوت الأحمر والأحمر الوردي الفاتح والأصفر الشاحب للغاية.
- الرمادي الفاتح والأبيض الساطع والأزرق الداكن هي ألوان محايدة ممتازة.
- يجب تجنب اللون البرتقالي والطماطم الأحمر والأصفر القوي لأنها قد تصطدم ببشرتك.
بشرة محايدة
- إذا كانت درجة لون بشرتك محايدة ، يمكنك ارتداء أي لون تريده، من الأفضل استخدام إصدارات اللون المخففة أو الباهتة بدلاً من الألوان الأكثر إشراقًا.
- اللون الوردي المترب ، والأخضر اليشم ، وحرير الذرة الأصفر ، والأحمر الساطع (استثنائي) ، والأزرق اللاجوني كلها ألوان يجب وضعها في الاعتبار.
- تشمل الألوان المحايدة بياض البيض والقهوة والرمادي متوسط المدى والأسود.
- يجب تجنب الألوان المفرطة التشبع ، مثل الأزرق الكهربائي والأرجواني ، لأنها لا تبدو جيدة عليك.