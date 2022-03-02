الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق المناخ بالأمم المتحدة: وضع المشروعات المصرية على رأس الأولويات

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى مع مدير صندوق المناخ

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع  أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

من جانبه، أبدى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحاً أن يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر سيقوم خلال زيارته القادمة لمصر بزيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر، ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع، ووضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

كما أشار إلى أنه من المزمع  بحث سبل التعاون الممكنة مع مصر في ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية فى الجمهورية هى "بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة".

الامم المتحدة تخطيط المصرية المناطق الساحلية مشروعات الساحل الشمالى وكيل الوزارة مليون دولار التغيرات المناخية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة إيمان سيد تغيرات المناخ الموارد المائية والري برنامج الامم المتحدة محمد عبد العاطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والطرق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

صندوق المناخ بالأمم المتحدة: وضع المشروعات المصرية على رأس الأولويات

الجناح المصري في «إكسبو 2020» يستقطب 1.1 مليون زائر

تعيين 5554 شابًا بينهم 33 «قادرون باختلاف» في الشرقية

استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس