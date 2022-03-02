وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل مع الحلفاء تقديم المساعدات إلى أوكرانيا

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم المساعدات بما فيها الأمنية لأوكرانيا.

وأشاد أوستن -في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية- بجهود الشعب الأوكراني في الدفاع عن سيادة بلاده ووحدة أراضيها في مواجهة الغزو الروسي "غير المبرر والشرس".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مواصلة التنسيق مع القادة الأوكرانيين خلال هذه الحرب.

فيما وصف مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية تقرير قناة "CBS" حول إعطاء حكومة روسيا أمرا لقواتها بـ"غزو أوكرانيا" بالهراء، مشيرًا إلى أنه يضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في "موقف غبي".

وقال المصدر التابع للأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان المشتركة العامة للقوات المسلحة الروسية، في حديث لوكالة "نوفوستي": "مؤلفو هذه المفاجئة وضعوا الرئيس جو بايدن بتخيلاتهم في موقف غبي".

وأوضح المصدر:"أصر بايدن بداية الأسبوع الماضي على أن القوات الروسية من المقرر أن تغزو أوكرانيا يوم الأربعاء 16 فبراير، وادعى أن الاستخبارات أكدت ذلك بشكل دقيق وكل الأمور لذلك كانت معدة. والآن يتم الزعم أن الاستخبارات الأمريكية حددت أن القادة العسكريين الروس بدأوا بالتخطيط لأعمالهم، وذلك بعد مرور نحو أسبوع من 16 فبراير، أي موعد الغزو المزعوم".

وأردف المصدر:"لذلك لا يثير هذا الهراء من الإعلام الأمريكي أي شيء باستثناء الابتسامة المريرة".