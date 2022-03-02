استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، اليوم الأربعاء في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين الماضي، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

حيث يبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/