الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، اليوم الأربعاء في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين الماضي، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

حيث يبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

الجامعات المرشحين مستوى يسجل الوادي الجديد البحر الاحمر جنوب سيناء السبت محافظات طارق شوقى التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوق تسجيل المعلمين الدكتور طارق شوقي وزير التربية منصة المعلم للتدريب عن بعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المهنية للمعلمين اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الاثنين الماضي الوادى الجدي وزارة التربية والتعلي

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