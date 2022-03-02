أمريكا تخطط للتخلص من ارتداء الكمامات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد السنوي، إن فيروس "كورونا" كان له تأثير لأكثر من عام على نواحٍ عدة في الحياة، مُبشراً بأن الحياة العادية ستعود بعد مواجهة أوقات صعبة في ظل كورونا خلال الفترة السابقة.

وأكد بايدن أن سيتم قريبا اتخاذ إجراءات إجراءات التخلص من ارتداء الكمامات، داعيًا في الوقت نفسه إلى تلقي التطعيمات واللقاحات.

وأوضح أن 75% من البالغين الأمريكيين ملقحون الآن باللقاحات المضادة لكورونا وأن المستشفيات لم تعد مزدحمة مثلما كانت.

وأشار إلى أن بلاده أرسلت الكثير من اللقاحات المضادة لكورونا إلى أكثر من 80 دولة.

وتابع الرئيس الأمريكي أن إدارته ترغب في تعزيز تمويل الشرطة لمواجهة الجرائم، مطالبًا الجمهوريين والديمقراطيين بالموافقة على تمرير مشروع قرار في هذا الصدد "لإبقاء أحياءنا آمنة"، مطالبا بالنظر جيدًا والتدقيق فيمن يشتري السلاح في الولايات المتحدة من حيث امتلاكه سجلاً إرهابيًا أو ما شابه ذلك من عدمه.

وأنهي بايدن خطابه مؤكدا أن بلاده ستتخطى الاختبار وتحافظ على الحرية والديمقراطية، قائلًا إن “الولايات المتحدة تحول الأزمة إلى نجاح وإمكانات.. الاتحاد أقوى لأن الأمريكيين أقوى... وسنكون أقوى العام المقبل”.