الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة القيمة السوقية للأراضي.. تأهيل وتبطين 13.15 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الحد من التعديات ومصادر التلوث على الترع المتعبة

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن كافة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات تواصل تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، مشيراً إلى أهميتها في توفير المياه المستخدمة في الري، وزيادة القيمة السوقية للأراضي الزراعية والحد من التعديات ومصادر التلوث والقمامة المختلفة.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ “الدستور”، أن قطاعات الوزارة، انتهت اليوم الأربعاء، من تأهيل وتبطين 13.15 كيلو متر من الترع المتعبة في عشرين محافظة، وذلك لتحقيق عدة مكاسب للمزارعين، وأيضًا
زيادة عرض جسور الترعة المؤهلة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة أنواع من الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق المجاورة لها لتسهيل حركة المرور.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، أنه يتم تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه في عشرين محافظة بالجمهورية، حيث بلغ إجمالي الأطوال المنقذة حتى اليوم، 4489.13 كيلو متر، وذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف تنمية الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها في ظل زيادة الاحتياجات حالياً.

إضافة إلى ذلك، أكد المهندس غانم، أهمية أعمال تأهيل وتبطين الترع فى تحقيق مردودا إيجابيا ملحوظا على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض المختلفة، وأيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل الجديدة ضمن مراحل التنفيذ باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة.

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