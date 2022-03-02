أسو شيتدبرس: إدارة بايدن تعمل على ضمان عدم استخدام موسكو للعملات المشفرة

قال مسئول في الإدارة الأمريكية لوكالة “أسو شيتدبرس” إن أدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على وضع "استراتيجية تكتيكية مركزة" للتأكد من أن العملة المشفرة لا تصبح آلية يمكن لموسكو استخدامها لتجنب العقوبات.

وتابع المسؤول: لم يحدد بالتفصيل جدولًا زمنيًا دقيقًا لموعد الكشف عن الخطوات الجديدة الخاصة بالعملة المشفرة، لكنه قال إن إدارة بايدن تتطلع إلى تعزيز استراتيجية زمنية، للتأكد من أن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها أقصى تأثير.

وقال المسؤول: إن التجارب السابقة في إيران وفنزويلا مع التهرب من العقوبات تثري جهود الإدارة، ومن المتوقع أيضًا الكشف عن ضوابط إضافية على الصادرات وأهداف عقوبات جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة لمواجهة جهود التهرب الروسية من العقوبات.

وكان المسؤولون يبحثون بالفعل عن استخدام وإنشاء شركات واجهة ومؤسسات مالية بديلة قد تحاول موسكو توظيفها للالتفاف على العقوبات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أول خطاب له : إن الولايات المتحدة تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، . وقال إن الولايات المتحدة تعمل على مصادرة يخوت وشقق القلة الروسية.

وكرس بايدن أول 12 دقيقة من خطابه لأوكرانيا. وقف المشرعون من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا على أقدامهم وأشادوا بشجاعة الشعب الأوكراني وأدان الهجوم الروسي.

وحذر من التكاليف على الاقتصاد الأمريكي أيضًا ، لكنه قال إنه بدون عواقب ، لن يتم احتواء عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وأعلن بايدن أنه وجميع أعضاء الكونجرس ، بغض النظر عن الخلافات السياسية ، قد انضموا إلى "تصميم ثابت على أن الحرية ستنتصر دائمًا على الطغيان".

ومن جانبها قالت شركة بوينج الشهيرة المصنعة للطائرات إنها علقت العمليات الرئيسية في موسكو وأغلقت مؤقتًا مكتبها في كييفـ، وقالت الشركة في بيان إنها ستعلق أيضًا قطع الغيار والصيانة وخدمات الدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وقال البيان: "مع استمرار الصراع ، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".