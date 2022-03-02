بايدن: ستترتب تداعيات باهظة على اجتياح الديكتاتور الروسى لبلد أجنبى

قال الرئيس الأمريكي جوبايدن صباح اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تترتب تداعيات باهظة على اجتياح الديكتاتور الروسي فلاديمير بوتين لبلد أجنبي .

ووفقًا لموقع قناة “ العربية” أكد بايدن في خطاب حالة الأتحاد السنوي أن هجوم بوتين على أوكرانيا سيجعله أكثر ضعفا ، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية عازمون على مواجهة بوتين .

و أضاف بايدن خلال تصريحاته اليوم أن العقوبات أضعفت المركزي الروسي وستمنع بوتين من تمويل قدراته العسكرية .

واستطرد الرئيس الأمريكي أن واشنطن "تشاركت مع العالم" جميع المعلومات بشأن ما كان يخطط له الرئيس الروسي.

وقال بايدن: "لا نستطيع أن نمزج الأكاذيب الروسية بالحقيقة، وأن بوتين يواجه الآن عزلة في العالم بشكل غير مسبوق في تاريخ حكمه".

وأضاف: "نحن وحلفاؤنا نفرض عقوبات شديدة وقاسية على روسيا ونمنعها من الوصول إلى المؤسسات المالية ونجعل الروبل يتكبد خسائر كبيرة، بجانب منع روسيا من الوصول إلى الصادرات التكنولوجية"

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستنضم إلى الحلفاء في مجال غلق الأجواء الأمريكية أمام الرحلات الجوية الروسية.. وحذر بوتين أيضاً من أن "الاقتصاد الروسي يجري تدميره الآن" وأن اللوم يقع على عاتق الرئيس فلاديمير بوتين فقط.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن صعوبة الأسابيع والشهور المقبلة على الأوكرانيين لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الروس، مشددا على أن روسيا وعن طريق هجومها ضد دولة ذات سيادة قد أوجدت الفوضى في العالم، ونبه إلى أنه سيواصل استهداف الاقتصاد الروسي.

وظهر العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم، وهم يرتدون ملابس تحمل لون علم أوكرانيا، لإظهار دعمهم ووقوفهم إلى جانب كييف، وذلك في إطار حضور خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن.