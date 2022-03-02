الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يسحب 30 مليون برميل نفط من الاحتياطى

بايدن
بايدن

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوبايدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن سحب 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي لتهدئة المخاوف من حرب أوكرانيا.

وحسبما أفاد موقع قناة "العربية"، قال بايدن في خطاب حالة الأتحاد السنوي أنه تم التعاون مع 30 دولة لضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات حول العالم ، و أكد أن الولايات المتحدة  الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، مشيرًا إلي أن بوتين سيدفع ثمن هجومه على أوكرانيا على المدى البعيد.

وأضاف أن القوات الروسية ستعاني لسنوات من هجومها على أوكرانيا خاصة و أن فلاديمير بوتين راهن على شق الصف الغربي لكنه أخطأ في حساباته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن رصد 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.

وقالت ساكى خلال مؤتمر صحفى لها "، “نعمل مع حلفائنا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة”، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوزعربية، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسلاح النووي يجب تفاديه.

وشددت ساكى على أن أي استخدام للسلاح النووي ستكون آثاره مدمرة، مشيرة إلى أن العالم سيتوحد ضد التصعيد الروسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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