الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تتخطى حاجز الـ200 ألف إصابة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة، وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 219 ألفًا و241 إصابة ، بينها 219 ألفًا و173 إصابة محلية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

 كما سجلت البلاد 96 وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8266 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

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