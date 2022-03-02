رئيس الوزراء الأسترالى يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنّه مصاب بكوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات الهائلة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد.



وقال موريسون في بيان إنّه عانى أعراضا شبيهة بالإنفلونزا بعدما خضع لفحص كوفيد أتت نتيجته إيجابية .



وأضاف في بيان "بينما أخضع للعزل المنزلي، أواصل ممارسة جميع مسؤولياتي بصفتي رئيساً للوزراء".



وأوضح أنّه يتابع الاستجابة للفيضانات المميتة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، فضلاً عن "المأساة التي تتكشّف في أوكرانيا والعدوان الروسي المجنون".