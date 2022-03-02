الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا تغلق سفارتها في كييف وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا

بلجيكا
بلجيكا

أغلقت بلجيكا سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف على ضوء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
 

وعزت وزارة الخارجية البلجيكية في منشور على تويتر  هذا القرار إلى "الوضع الأمني المتغير".
 

وذكرت وكالة الأنباء (بيلجا) نقلا عن الوزارة أن الموظفين غادروا البلاد بالفعل، وأفاد التقرير بأن الدعم القنصلي للبلجيكيين سيستمر من الحدود إلى الدول المجاورة لأكرانيا.
 

وكانت السفارة البلجيكية قد نُقلت مؤخرا إلى السفارة الفرنسية بسبب الحرب. وأغلقت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة بالفعل عمليات سفارتها في أوكرانيا.

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وائل لطفي

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