الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل 224 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، مقابل 200 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة إن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 75 في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 169 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 144 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636 وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الإثنين 109750 إصابة مؤكدة.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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