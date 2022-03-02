الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا

قوات بيلاروسيا
قوات بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه وجّه بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إن مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا هذه الحدود.

وأضاف أنه أمر بنشر خمس كتائب تكتيكية لحماية الحدود الجنوبية.

وتضم هذه المجموعات عادة مئات الجنود، وتكون مزودة بمدرعات وأسلحة مدفعية.

وأكد لوكاشينكو أن بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلا "هذه ليست مهمتنا".

كما أمر رئيس بيلاروس بنشر قوات إضافية على الحدود مع بولندا غربا لحماية بيلاروس من أي هجوم محتمل لحلف شمال الأطلسي.

وقال: "لا يجوز تحت أي ظرف السماح لقوات الأطلسي بغزو الأراضي البيلاروسية، أو إجراء أدنى عملية على أراضينا".

وأفاد بأنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ إس-400 إضافية لحماية أرضي بيلاروس الغربية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أن الحكومة تعدّ الوثائق اللازمة لمنع السفن التي ترفع العلم الروسي دخول المياه والموانئ الأوكرانية، وحظر دخول سفن أوكرانيا الموانئ الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "من المتوقع أن تتخذ حكومة أوكرانيا قرارين: إنهاء اتفاقية استخدام الممرات المائية الداخلية مع بيلاروس، وإغلاق موانئ أوكرانيا للسفن التي ترفع علم روسيا، وحظر دخول السفن الأوكرانية إلى موانئ روسيا، ومناشدة المنظمة البحرية الدولية لنشر هذه المعلومات وتنفيذ عقوبات مماثلة من قبل دول أخرى".

وأضافت: "حكومة أوكرانيا تعد أمرا بحظر دخول السفن التي ترفع علم روسيا إلى المياه الإقليمية والموانئ البحرية، ودخول المشاركين أو المستفيدين النهائيين منها من مواطني روسيا، والكيانات القانونية المسجلة في أراضي روسيا، والأفراد والكيانات القانونية التي فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات عليها".

وحظرت بريطانيا وكندا دخول السفن الروسية موانئها، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

أوكرانيا على الحدود وكر قوات نشر إضافية بــ اني الحدود مع أوكرانيا لوكاشينكو على الحدود

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وائل لطفي

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