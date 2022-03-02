الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: روسيا رفضت الحلول الدبلوماسية وكانت تخطط للحرب أصلا

جو بايدن
جو بايدن

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بأنها كانت تخطط للحرب في أوكرانيا مسبقا، ولذلك رفضت الحلول الدبلوماسية لقضايا الأمن في أوروبا.

 

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن عن "حالة الاتحاد" التي نشرها البيت الأبيض أن "حرب بوتين كانت مخططا لها وغير مبررة، وهو رفض الجهود الدبلوماسية وكان يعتقد أن الغرب والناتو لن يردا، وكان يعتقد أنه بوسعه إحداث الانقسام بيننا هنا في وطننا".

 

وتابع: "وبوتين أخطأ. نحن كنا مستعدين".

 

وورد في خطاب بايدن: "التكاليف والمخاطر على أمريكا والعالم تتزايد ولذلك تأسس حلف الناتو، من أجل ضمان السلام والاستقرار في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية... وتعتبر الولايات المتحدة عضوا فيه مع 29 دولة أخرى. وهذا الأمر له أهمية. وللدبلوماسية الأمريكية أهمية".

 

ومن المقرر أن يلقي بايدن أول خطاب عن "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس مساء الثلاثاء 1 مارس بتوقيت واشنطن (فجر الأربعاء بتوقيت موسكو).

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

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وائل لطفي

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