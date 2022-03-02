مستشارة مادورو: الدول الغربية تحرض على كراهية روسيا

أكدت ديلسي رودريجيز مستشارة الرئيس الفنزويلي، أن الدول الغربية التي قاطعت خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس حقوق الإنسان، تحرض على الكراهية والتعصب تجاه روسيا.

وكتبت على "تويتر": "في البيت المشترك لحقوق الإنسان، يظهرون الكراهية والتعصب تجاه روسيا ويروجون لذلك.. هذا ما يفعله المسؤولون عن إثارة الأزمة في أوكرانيا".

وأضافت: "فنزويلا تنضم لدعاة الحوار باسم السلام".

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن ممثلي حوالي 40 دولة غربية غادروا الاجتماع أثناء بث كلمة لافروف عبر الفيديو في جلسة لمجلس حقوق الإنسان.

و في وقت سابق ، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تعرب عن دعمها الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك و دونيتسك، و تؤيد إيجاد الحلول الدبلوماسية.