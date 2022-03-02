إصابات كورونا العالمية تتجاوز 435.55 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 435.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و325541.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 952750 79055235

الهند 514023 42931045

البرازيل 649333 28787620

فرنسا 138135 22509718

المملكة المتحدة 161361 18886701

روسيا 722275 16398036

ألمانيا 122754 14786679

تركيا 94265 14049463

إيطاليا 154767 12782836

إسبانيا 99410 10977524

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



40 - العراق 24989 2302793

44 ‬‬‬‬- الأردن 13814 1623474

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.