رئيس الدوما: لا أملك حسابات أو أصولا خارج روسيا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه هو وجميع أفراد عائلته لا يمتلكون أي أصول أو حسابات مصرفية خارج روسيا، مذكرا بأن العقوبات فرضت عليه من حوالي 40 دولة عام 2014.

وقال فولودين في تصريح على قناته عبر "تيليجرام": "حوالي 40 دولة فرضت عقوبات ضدي في عام 2014"، وأشار إلى أن من بين هذه الدول الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والجبل الأسود وأيسلندا والنرويج وألبانيا وليختنشتاين وأوكرانيا وسويسرا واليابان وأستراليا.

ولفت إلى أنه قبل 8 سنوات سئل عن موقفه من العقوبات التي فرضت عليه. وقال في هذا السياق تعليقا على العقوبات التي فرضت مؤخرا عليه: "كما كنت في السابق: هادئ تماما".

ولفت إلى أنه لا يمتلك هو وأفراد عائلته أي ممتلكات أو حسابات أو أصول في الخارج.

وأردف قوله: "الأولاد يعملون ويدرسون في بلادنا.. أما بالنسبة للترفيه، فهناك العديد من الأماكن الرائعة في روسيا".

وختم: "الأهم هو خدمة بلدك والدفاع عن مصالحها".

وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على فولودين والعديد من المسؤولين الروس الآخرين تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تهدف إلى حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.