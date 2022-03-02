الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفعة الأولى من طلاب موريتانيا فى أوكرانيا تصل المجر

طلاب موريتانيا العائدون
طلاب موريتانيا العائدون من أوكرانيا

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن 22 طالبا موريتانيا وصلوا لجمهورية المجر قادمين من أوكرانيا.


وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي في نواكشوط - أن هذه الدفعة الأولى التي وصلت المجر، ستقيم عدة أيام في العاصمة بودابست، للاستراحة، قبل العودة للوطن .


وأوضح أن العدد الإجمالي للمواطنين هناك، يصل 35 شخصا، غادر منهم سبعة قبل اندلاع الحرب، فيما وصلت منهم 22 للمجر، وثلاثة في الطريق، وواحد فضل البقاء.


وأشار إلى أن اللجنة تمكنت «عبر اتصالات مكثفة من حجز مقاعد في قطار متجه إلى غربي أوكرانيا، لصالح المجموعة التي كانت موجودة في عدة مدن، انطلاقا من مدينة خاراكوف في أقصى الشرق مرورا بعدة مدن أخرى».


وأوضح أن المجموعة كانت «تقصد جمهورية بولندا، إلا أنه نظرا للزحمة الشديدة تم تحويل الوجهة إلى جمهورية المجر التي وصلوها اليوم على ثلاث دفعات».


وأضاف انه أجرى في الأيام الماضية اتصالات بنظيره المغربي السيد ناصر بوريطه بهدف حجز مقاعد للطلبة في رحلات تنظمها الخطوط المغربية للمواطنين المغاربة هناك».


ومضى الوزير قائلا: «عبر المغرب عن استعداده لتقديم المساعدة، إلا أن الوزارة حصلت على الرحلة شبه المباشرة من بودابست».

طلاب أوكرانيا وزارة مؤتمر قطار اليوم جمهور موريتانيا مؤتمر صحفي الخارجية قصي مدينة شيخ الاولى في مؤتمر صحفي وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

طالب مصرى يروى تفاصيل خروجه من أوكرانيا تحت القصف

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

«أوبك بلس» تقيم أوضاع السوق النفطية وسط الارتفاع الحاد بأسعار الخام

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

تقرير: منطقة غرب البلقان بؤرة ساخنة لتهريب الأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس