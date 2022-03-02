الدفعة الأولى من طلاب موريتانيا فى أوكرانيا تصل المجر

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن 22 طالبا موريتانيا وصلوا لجمهورية المجر قادمين من أوكرانيا.



وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي في نواكشوط - أن هذه الدفعة الأولى التي وصلت المجر، ستقيم عدة أيام في العاصمة بودابست، للاستراحة، قبل العودة للوطن .



وأوضح أن العدد الإجمالي للمواطنين هناك، يصل 35 شخصا، غادر منهم سبعة قبل اندلاع الحرب، فيما وصلت منهم 22 للمجر، وثلاثة في الطريق، وواحد فضل البقاء.



وأشار إلى أن اللجنة تمكنت «عبر اتصالات مكثفة من حجز مقاعد في قطار متجه إلى غربي أوكرانيا، لصالح المجموعة التي كانت موجودة في عدة مدن، انطلاقا من مدينة خاراكوف في أقصى الشرق مرورا بعدة مدن أخرى».



وأوضح أن المجموعة كانت «تقصد جمهورية بولندا، إلا أنه نظرا للزحمة الشديدة تم تحويل الوجهة إلى جمهورية المجر التي وصلوها اليوم على ثلاث دفعات».



وأضاف انه أجرى في الأيام الماضية اتصالات بنظيره المغربي السيد ناصر بوريطه بهدف حجز مقاعد للطلبة في رحلات تنظمها الخطوط المغربية للمواطنين المغاربة هناك».



ومضى الوزير قائلا: «عبر المغرب عن استعداده لتقديم المساعدة، إلا أن الوزارة حصلت على الرحلة شبه المباشرة من بودابست».