الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء تونس :علاقات الأخوّة والتعاون مع السعودية يحدوها إرادة ثابتة

نجلاء رمضان بودن
نجلاء رمضان بودن

 أعربت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء رمضان بودن عن ارتياحها لما بلغته علاقات الأخوّة والتعاون العريقة والمتميّزة القائمة بين بلادها والسعودية، مؤكدة على ما يحدو بلادها من إرادة ثابتة وعزم راسخ لتعزيزها في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين.


جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الداخليّة السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، الذي يقوم بزيارة إلى تونس للمشاركة في الدورة ال 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب .


وفي السياق ، أشاد وزير الداخلية السعودي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين تونس والمملكة التي تتسم بالتنسيق والتشاور المستمرّ بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك والتعاون المثمر في مجالات عدّة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، مجددا دعم المملكة العربية السعودية لتونس واستعداد بلاده لمساندة تونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة.

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وائل لطفي

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