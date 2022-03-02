«التأمين الصحى» ينظم حملات بكنيسة الثلاث فتية ونادى أسوان للكشف على الطلاب (صور)

تواصل إدارة الطلاب بفرع أسوان للتأمين الصحى أعمال الحملات بجميع المدارس على مستوى المحافظة، ويأتي ذلك في إطار منظومة عمل التأمين الصحي، وما توليه من اهتمام بالغ للمبادرات والحملات الرئاسية، لكونها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية الخدمية داخل المحافظة.

وتتنوع الحملات الذى يواصل فرع أسوان للتأمين الصحي تنظيمها التي تساهم بدورها في أعمال الكشوفات المختلفة للطلاب بجميع المدارس على مستوى المحافظة، والتي تشمل الحملات التالية: الكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالإضافة إلى حملة تطعيم فيروس كورونا للطلاب من عُمر ١٢ إلى ١٧ عامًا.

وأجريت أعمال توسيع نطاق التغطية للطلاب لتلقي لقاح كورونا من خلال المشاركة المجتمعية، حيث توجهت حملة لمقر "كنيسة الثلاث فتية القديسين بأسوان"، وكذلك التنسيق والتعاون مع مجلس إدارة "نادي أسوان الرياضي" وتم إرسال فرق متنقلة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين الطلاب المترددين على النادي.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف، عطية محافظ أسوان، أعلن عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عام بالبطاقة الشخصية خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الحالى، والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة رحاب اللقانى رئيس البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائى، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بجانب الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدور وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة حيث أن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته، موجهاً بأهمية المشاركة المجتمعية في هذه الحملة والعمل على الإعلان عنها في وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والمدارس، بالإضافة إلى كليات جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.