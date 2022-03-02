الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة المصرية ببودابست تخصص أرقامًا للتواصل مع القادمين من أوكرانيا

السفارة المصرية
السفارة المصرية

دعت سفارة مصر في بودابست، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجرية،للاتصال بالسفارة علي أرقام الطوارئ فور دخول الأراضي المجرية.

وناشدت السفارة - في تنويه نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجرية بموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتى يتسنى ترتيب عمليات النقل من الحدود إلى العاصمة بودابست والإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الأراضي المجرية.

ونشرت السفارة المصرية أرقام الطواريء الخاصة بها وهى كالتالي:
+36 30 340 4811
+36307083220

 وعلى صعيد آخر، استقبلت قيادات ميناء القاهرة الجوي الطلاب العائدون من أوكرانيا بالورود، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وصولهم وخروجهم من مبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولي.

وكان في استقبال الطلاب،اللواء طيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات، والدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وفريق من العلاقات العامة.

وكانت قد وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 مصريًا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضًا.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانياعبر مدينة بوخارست الرومانية.

يشار إلى أن طائرة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم  SM 3832 من طراز ايرباص A320، وعلى متنها  ١٨١ راكبًا (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي)، متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

وتم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.

جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

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