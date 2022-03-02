الصحة التونسية: تطعيم 1162 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 1162 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و332 ألفا و268 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و660 ألفا و536 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و671 ألفا و732 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و996 ألفا و85 جرعة، داعية المواطنين إلى التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.