الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: تطعيم 1162 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

الصحة التونسية
الصحة التونسية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 1162 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان  - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و332 ألفا و268 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و660 ألفا و536 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و671 ألفا و732 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .


وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و996 ألفا و85 جرعة، داعية المواطنين إلى التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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