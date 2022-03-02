الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية عند الوصول إلى البلاد

اختبارات الكشف عن
اختبارات الكشف عن فيروس كورونا

 أعلنت سلطة المطارات المغربية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "عند الوصول إلى مطارات المغرب، فإن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، في حين يتم إخضاع المسافرين للاختبار بصورة عشوائية".


وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت في وقت سابق  انتهاء موجة "أوميكرون" بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

 

و في سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، عن أن 38430 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 5 ملايين و779 ألفًا و158 شخصًا.

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