الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائرى: تكثيف الجهود لمتابعة أوضاع الجالية فى أوكرانيا

وزير الخارجية الجزائرى
وزير الخارجية الجزائرى

 قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده تكثف جهودها من أجل متابعة أوضاع الجالية الجزائرية في أوكرانيا والبلدان المجاورة، من خلال التواصل المستمر مع الأجهزة الدبلوماسية في كل من كييف، وارسو، بوخارست وبودابست، بغية تنسيق الجهود وضمان التكفل الأمثل بأفرادها إلى غاية إجلائهم إلى البلاد.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن لعمامرة تفقد خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة لمتابعة تطورات أوضاع الجالية الجزائرية في أوكرانيا والبلدان المجاورة.


وبحسب البيان، عقد وزير الخارجية الجزائري اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية (فيديو كونفرانس) ، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، حيث أعطى توجيهات لهم بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم عند مراكز العبور في انتظار تنظيم رحلات الإجلاء.

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