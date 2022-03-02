الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية اللبنانى يثمن جهود الكويت لإعادة بناء الثقة بين لبنان والخليج

وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي

أكد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، تقديره للجهود التي تبذلها دولة الكويت في إطار المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني،  بتونس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة في دولة الكويت الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس.

وأكد بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم، أن وزير الداخلية الكويتي قدم لنظيره اللبناني الشكر على الجهود التي يقوم بها في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي، وعلى المواقف الاستثنائية التي يتخذها حفاظًا على العلاقات التاريخية بين البلدين.
وكان "مولوي" قد توجه إلى تونس  في زيارة رسمية يرافقه خلالها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك للمشاركة في الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب.

ومن المقرر أن يلقي "مولوي" كلمة في المؤتمر غدًا، كما يواصل عقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه العرب.

وعلى صعيد آخر، طالب وفد من صندوق النقد الدولي، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعد ظهر  في قصر بعبدًا، بإقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.

 وترأس الوفد ارنيستو ريجو راميريز، وضم الوفد روبير تشايدزي، والسيدة سفيلانا شيروفيك، ومديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان السيدة نجلاء نخلة، ومن مكتب المدير التنفيذي السيدة مايا شويري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
 

وأعلن وفد صندوق النقد الدولي أن " المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية".

 وأكّد وفد صندوق النقد أن " الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم".

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