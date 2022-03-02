استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 741 حالة وفاة، و231 ألفا و973 إصابة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المتوفين في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 161 ألفا و630 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 18 مليونا و985 ألفا و568 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 233 حالة وفاة، و46 ألفا و631 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 155 ألف حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و892 ألفا و972 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 11 آلفا و6 إصابات جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و193 ألفا و178 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و866 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و167 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و438 ألفا و872 إصابة.. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و914 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، سجلت 1986 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة.. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 857 حالة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و728 إصابة جديدة و325 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و589 ألفا و176 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 148 ألفا و660 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1527 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 921 ألفا و273 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و493 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و508 إصابات و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و651 ألفا و267 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4649 حالة وفاة.

وفي سويسرا تم تسجيل 13 ألفا و983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى مليونين و789 ألفا و871 حالة والوفيات إلى 13 ألفا 226 حالة.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، 9 آلاف و312 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و60 ألفا و741 شخصا، فضلا عن تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.