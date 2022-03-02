الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشيوخ الأمريكى: بايدن اقترح مساعدة لأوكرانيا تبلغ 6 مليارات ​دولار

الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي​، أن المساعدة الأمريكية بأسلحة فتاكة وصلت إلى ​أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي، ​جو بايدن​، اقترح مساعدة لأوكرانيا تبلغ 6 مليارات ​دولار​.

 

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكى، أن المساعدات لأوكرانيا ستقسم بين معدات دفاعية وإغاثة إنسانية.

 

وكان ​البيت الأبيض​، قد أعلن في بيان، أن بايدن​ شدد لنظيره ​الأوكراني، ​فولوديمير زيلنسكي​، على مواصلة ​مساعدة​ ​أوكرانيا​ أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

 

وقال بايدن: "سنحاسب ​روسيا​ والعقوبات التي فرضناها بدأت فعلا تحدث أثرا مدمرا عليها".

 

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غير مسبوقة وغير منطقية ولن تحقق هدفها.

مجلس الشيوخ الامريكي المساعدة الأمريكية ​أوكرانيا الرئيس الامريكي ​البيت الأبيض

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وائل لطفي

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