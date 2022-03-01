الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول طائرة الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 مصريًا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضًا.

وخصّصت سلطات مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية.

كان السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قد توجه في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، على متن طائرة مصر للطيران التي خُصِصت لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.

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وائل لطفي

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