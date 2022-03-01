«لازم نفطم الشعب».. الباز: الحكومة لن تحل المشاكل وحدها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة من 2011 إلى 2022 زاد عدد السكان 24 مليون مواطن، وفي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط زاد عدد السكان إلى 14 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي أمام الحكومة، لأن دخل البلد لا يستطيع أن يغطي حجم زيادة السكان، متابعا: "لازم نفطم الشعب، لأن الحكومة مش هتحل المشاكل لوحدها، والشعب شريك".

وأكد الباز، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عدد السكان يزيد كل سنة 2.5 مليون، لافتا إلى أننا كي نغطي احتياجات التعليم يجب أن نبني 40 ألف فصل سنويا، وإذا لم نفعل هذا يصبح عدد الفصل 60 و70 و80، وهذا يدمر التعليم.