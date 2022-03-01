السياحة: نعمل على سرعة رفع كفاءة المنشآت الفندقية للاشتراطات الخضراء

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أهمية سرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء (صديقة البيئة) وفقاً لمَفهوم السياحة المستدامة، إضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقًا لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.

وشدد «العناني» على حُسن استقبال السائحين من مختلف الجنسيات، كما تم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية باستمرار إقامة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم بالفنادق المصرية؛ حتى عودتهم إلى بلادهم، بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج.

جاء ذلك على هامش لقاء العناني ومحافظ جنوب سيناء اجتماعًا، مع عدد من المستثمرين السياحيين للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق، الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع سراج سعد الدين، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

يأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.