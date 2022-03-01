الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الفلسطينية: إجلاء 111 طالبًا ومواطنًا من الأراضي الأوكرانية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم إجلاء ما يزيد عن 111 طالبا ومواطنا من أوكرانيا منذ يوم أمس وحتى الآن.

وصرح السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، أن عملية إجلاء أعداد إضافية من الطلاب وأبناء الجالية الفلسطينية في أوكرانيا متواصلة على مدار الساعة، لافتا إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم منذ الأمس وحتى الآن، بلغوا 111 طالب ومواطن، منهم 38 مواطنا إلى بولندا، بمن فيهم طلبة من القدس المحتلة، و31 إلى سلوفاكيا وصولا إلى المجر، و42 إلى رومانيا، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح الديك، في بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية، أنه تم إجلاء أعدادا أخرى إضافية من أوكرانيا، واستطاعت العبور الى الدول المجاورة، وتوجهت بترتيبات ذاتية مع أقاربها إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأشار الديك إلى أن سفارات دولة فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تشرف على تأمين وجبات ومواصلات وإقامة مؤقتة لهذه الأعداد من الطلبة والمواطنين، لافتا إلى أن خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا ما زالت تواجه مشكلة في إجلاء عدد من الطلاب والمواطنين من بعض المدن بسبب عدم وجود ممر امن لخروجهم حتى اللحظة، كما هو الحال في مدينة سومي، والعمل جار من أجل تأمين ممر امن لإجلائهم.

وأضاف الديك أن خلية الأزمة تتابع عملية إجلاء عدد قليل من الطلبة الموجودين في مناطق ريفية بعيدة يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة، وستتابع عملها من أجل حل مشكلتهم وتأمين إجلائهم بسلام.

وشدد المسؤول الفلسطينى على أن خلايا الأزمة المشكلة تواصل عملها لتأمين إجلاء جميع الذين يرغبون بمغادرة أوكرانيا، وكذلك متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لضمان سلامة الطلاب والجالية الفلسطينية المتواجدين في أوكرانيا، متمنيا للجالية والطلاب السلامة.

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