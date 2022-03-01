«الأمن النفسي للأطفال الموهوبين».. كتاب جديد لـ موسى نجيب موسى

صدر حديثا عن المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية كتاب "الأمن النفسي للأطفال الموهوبين.. مدخل مهني من منظور الخدمة الاجتماعية" للدكتور موسى نجيب موسى.

الكتاب يقول الدكتور موسى في مقدمته: "تناول موضوع الموهبة العديد من العلماء من مختلف النواحي والجوانب سواء كانت وراثية تتمثل فى القدرات الفطرية أو فى العوامل البيئية والاجتماعية التى قد تساهم فى اكتشاف وتنمية وصقل الموهبة أو من حيث خمد إطفاء الموهبة داخل نفوس الأطفال، وهذا التناول المتعدد يفسر لنا لماذا كانت المحاولات مستمرة للوصول الى تعريف جامع شامل مانع لمفهوم الموهبة والتفريق بينه وبين العديد من المفاهيم الآخرى التى تتناول القدرات والأمكانات الخاصة للأطفال مثل مفهوم التفوق ومفهوم التميز ومفهوم الإبداع ومفهوم العبقرية ومفهوم الذكاء ومفهوم الإبداع وغيرها من المفاهيم التى تتماس من قريب أو بعيد مع مفهوم الموهبة".

ويضيف: "ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن هذا التناول المتعدد للعلماء للموهبة ساهم أيضا فى ظهور العديد من محاولات العلماء لوضع نموذج أو نظرية لتفسير الموهبة وتحليلها والوقوف على العوامل والأسباب التى ساهمت فى تكوينها وظهورها عند الأطفال ، وعلى الرغم من ذلك اتفقت عموم وجهات النظر العلمية التى تناولت الموهبة أن الموهبة فى أساسها عبارة عند مجموعة من القدرات الفكرية الأعلي وله صلة مباشرة بالإبداع والتميز عن الأقران.

ويكمل: "ولما كانت التنمية البشرية تشمل جميع عناصر الثروة البشرية والتي من بينها الأطفال وخاصة الأطفال الموهوبين باعتبارهم ندرة ولكونهم المرآة الصادقة للمجتمع الذي يعتمد عليهم في تقدمه ونهضته الشاملة فمن بين هؤلاء الموهوبين برز العلماء والمفكرين والمصلحين والمخترعين والمبتكرين ورعايتهم هي إحدى أسس التنمية البشرية التى تعدد مطلبًا هامًا وحيويًا فى العصر الحديث الذى شهد الكثير من التطور المتسارع فى المجالات المختلفة وانفجار ثورة المعرفة والمعلومات و شهد ايضًا التطور التكنولوجي الهائل فى ثروة التكنولوجيا الرقمية التى فتحت أمام المحتمعات أفاقًا كثيرة للولوج إليها والوصول الى التقدم الحضاري والارتقاء وتحسين الحياة لأفرادها.

أما عن الدكتور موسى نجيب موسى فهو مدير مركز الدكتور موسي نجيب موسي للاستشارات الأسرية والخدمات التأهيلية بألمنيا.

صدر له العديد من الكتب منها مجموعة قصصية بعنوان ( حكايات الزمن البريء )، مجموعة قصصية بعنوان ( وحدي احتفي بمماتي )، مجموعة قصصية للأطفال بعنوان( السمكة الحائرة) - سلسلة كتاب قطر الندى، مجموعة قصصية بعنوان(قلب الطاهرة)، مجموعة قصصية مشتركة بعنوان(نصوص عربية)، كتاب اكاديمي بعنوان ( الطفل الموهوب )، مجموعة قصصية بعنوان ( لحم البنات )، مجموعة قصصية بعنوان " حور ملاك "، رواية ( شهد الغواية ) - دار أوراق للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية بعنوان ( سر الاعتراف) الفائزة بمسابقة الشاعر عماد علي قطري، كتاب أكاديمي بعنوان( مشكلات الطفولة ) " المرض والعلاج" - دار غراب للطبع والنشر.