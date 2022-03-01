الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصري عائد من أوكرانيا يكشف تفاصيل عودته إلى القاهرة

جريدة الدستور

قال الطالب أحمد محمد أبو بكر، أحد المصريين العائدين من أوكرانيا، إنه وصل أمس إلى مصر عائدا من أوكرانيا، حيث إنه توجه إلى الحدود الأوكرانية  الرومانية، واستغرقت رحلته للوصول إلى حدود رومانيا من أوكرانيا نحو 4 ساعات.

وأشار أبو بكر، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، مساء الثلاثاء، إلى أن فور وصوله هو ومجموعة من زملائه  إلى رومانيا تم توفير أماكن لهم، ومجموعة من البطاطين، ووصلوا إلى السفارة المصرية وتم إمدادهم بالطعام والشراب ثم جرى نقلهم إلى مصر.

 

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