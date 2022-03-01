الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الشرقية للدخان» تكشف سبب رفع أسعار السجائر

جريدة الدستور

قال المهندس هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، إن قرار زيادة أسعار الدخان لا تأثير له على السوق، متوقعًا أن تتجه الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية في مصر إلى رفع أسعار منتجاتها أيضا خلال الفترة المقبلة على خلفية زيادة أسعار الشحن عالميا.

وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على مراجعة التكلفة كل 3 أشهر.

وأشار إلى أن الشركة تحاول بكل الطرق عدم رفع الأسعار، ولكن عندما يتم رفع الكفاءة ينتج عنها زيادة فى الأسعار، مؤكدًا أن أسعار السجائر تأثرت بسبب جائحة كورونا، وذلك بسبب غلق بعض المصانع، وأصبح هناك زيادة فى الطلب.

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