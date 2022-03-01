الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود  شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك اضطرابات في الحرارة عبارة عن ارتفاعات كبيرة فى الحرارة يصاحبها انخفاضات ملحوظة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرارة تستمر في ارتفاعاتها التدريجية حتى وصولها إلى ذروتها يوم الغد الأربعاء، متابعًا: "الموجة الحارة تؤثر على جميع المحافظات، وغدًا ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أنه من يوم الخميس سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة بين 4 لـ 6 درجات، لافتًا إلى أن درجة الحرارة يوم الخميس ستكون 20 درجة مئوية، وأنه مع الانخفاض سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة. 

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