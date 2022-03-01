انخفاض نسب إشغال الرعايات المركزة وإطلاق 3 قوافل طبية.. أبرز أنشطة «الصحة»

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي: -

«الصحة»: انخفاض نسب إشغال الرعايات المركزة والمتوسطة بالمستشفيات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه وقيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحرص على الصحة العامة للمواطنين، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات.

https://www.dostor.org/3729320

«الصحة» تُطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق 3 قوافل طبية، لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ القبايات، حي أطفيح، محافظة الجيزة، والغريب، مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط، وساحل دجوي، مركز بنها، محافظة القليوبية.

https://www.dostor.org/3729465

«الصحة» تكشف إجراءات التعامل مع الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات التعامل مع الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا لتخفيفها.

وأشارت الوزارة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يمكن تخفيف الأعراض من خلال تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب

https://www.dostor.org/3729537

«الصحة» تنظم مؤتمرًا لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية

نظمت وزارة الصحة والسكان المؤتمر العلمي للمعهد القومي للتغذية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات الأبحاث الخاصة بالتغذية العلاجية تحت شعار "غذاؤك دواؤك"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

https://www.dostor.org/3729873