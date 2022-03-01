الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حقيقة طلب أمريكا منع مرور السفن الروسية من قناة السويس

جريدة الدستور

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حقيقة ما يتردد في بعض وسائل الإعلام الغربية عن طلب الولايات المتحدة الأمريكية منع مرور السفن الروسية من قناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لم يحدث ولم تطلب أمريكا ذلك، مؤكدًا أن قناة السويس قناة عالمية لا تخضع للسياسة ولا الحروب، ولا تمنع الهيئة أي سفينة لأي ظروف سياسية.

وأضاف: "نبعد بالقناة عن أي ظروف سياسية، نحن قناة عالمية محايدة".

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