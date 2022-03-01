«إنستجرام» تضيف ميزة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو

أعلنت منصة انستجرام إضافة ميزة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، الثلاثاء أن المنافس منصة تيك توك قدمت الميزة ذاتها منذ ما يقرب من عام.

وتتاح الميزة على انستجرام بشكل افتراضي بالنسبة للمبدعين على المنصة.

كان على المبدعين، قبل طرح تلك الميزة، أن يضفوا يدويا التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام طرق العمل التقليدية التي تستغرق وقتا طويلا، لكن التغيير يجعل العملية سلسة ويجعل Instagram أكثر سهولة للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة السمع والصم أو أي شخص يفضل مشاهدة أشرطة الفيديو مع إيقاف الصوت.