زيلينسكى يدعو فى اتصال مع بايدن إلى «إيقاف المعتدى بأسرع وقت»

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال مع نظيره الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى "إيقاف المعتدي" الروسي "بأسرع وقت".

وبحسب وكالة فرانس برس، كتب زيلينسكي في تغريدة: "تحدثت مع الرئيس الأمريكي.. يجب أن نوقف المعتدي بأسرع وقت".

وتحدث الرئيسان خلال الاتصال الذي يأتي في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا، عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع، وفق زيلينسكي.

وتواجه أوكرانيا غزو روسيا التي كثّفت هجومها على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية في البلاد (شرق)؛ في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وتعاقبت الغارات القاتلة اليوم على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

قصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر الانفجار.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين وفقًا لخدمة الطوارئ الأوكرانية. وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقصف "المثير للاشمئزاز" لمدينة خاركيف مشبهًا إياه بالقصف المميت الذي استهدف سراييفو في التسعينيات.

وفي العاصمة كييف، استهدفت ضربة برج التليفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بحسب خدمات الطوارئ.

وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائمًا. ووعدت الوزارة باستئناف البث بسرعة من خلال أنظمة احتياطية.

وفي وقت مبكر بعد ظهر الثلاثاء، دعا الجيش الروسي المدنيين في كييف الذين يعيشون قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية للمغادرة قائلًا إنه يريد استهدافها لوقف "الهجمات الإلكترونية ضد روسيا".

ويبدو أن احتمال وقوع هجوم كبير على العاصمة التي يسكنها حوالى ثلاثة ملايين نسمة، يتزايد كل ساعة.

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلًا عسكريًا روسيًا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادًا للهجوم على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى.