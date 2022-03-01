الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يترأس وفد أمني لحضور الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية في
وزير الداخلية في تونس

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها في الثاني من مارس بالعاصمة التونسية.

كان فى استقباله لدى وصوله مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسي وسفير مصر لدى تونس والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية. 
  
وأكد وزير الداخلية عقب وصوله العاصمة التونسية أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، لافتًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف، فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف، كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية.

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وائل لطفي

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