توجوا بـ11 ميدالية.. استقبال حافل لأبطال بعثة «الكونغ فو» بنادى اتحاد المنزلة (صور)

استقبل أهالى مركز ومدينة المنزلة، اليوم الثلاثاء، أبطال العالم في “الووشو” و"الكونغ فو" فى احتفالية كبرى بنادى إتحاد المنزلة.

ونجح أبطال نادي اتحاد المنزلة في حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4فضية و 3 برونزية خلال المشاركة في البطولة الدولية « Moscow wushu star » التي أقيمت في موسكو خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الماضي، بقيادة الكابتن نصر إبراهيم سالم مدير ومدرب بعثة الكونغ فو ابن الدقهلية.

وجاءت نتائج البعثة المصرية لأبناء الدقهلية كالتالي : اللاعبة كارمن عادل رشاد مركز أول وميدالية ذهبية ساندا في منافسات مرحلة مواهب تحت 11سنة، وحصد كريم إبراهيم شهيب في مرحلة العموم 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين في الأساليب وميدالية ذهبية في قتال متلاحم «تواى شو» في أسلوب النسر .

وفاز اللاعب نصر إبراهيم سالم في مرحلة العموم بثلاث ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين في الأساليب وميدالية فضية في ميزان 90 كجم «تواى شو »، و محمد محمود ميدالية برونزية ومركز ثالث في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا، واللاعب السيد أيمن عبده ميدالية فضية في مرحلة شباب 20 سنة في أسلوب ساندا.

وحصد اللاعب محمد عادل رشاد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا ضمن مرحلة ناشئين تحت 17سنة، واللاعب يوسف السعيد العجمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أسلوب ساندا في مرحلة الناشئين تحت 17سنة.

حضر مراسم الاستقبال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والنائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب ورئيس منطقة الدقهلية للكونغ فو، وعلى العريان رئيس مجلس إدارة نادى إتحاد المنزلة، وأعضاء مجلس إدارة نادي إتحاد المنزلة، وعبدالله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة، وأحمد الفار الرئيس الشرفي لنادي إتحاد المنزلة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة المنزلة .

وأشاد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ببعثة “الكونغ فو” بعد أن رفعوا إسم مصر في المحافل الدولية، حاملاً رسالة تقدير وشكر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأبطال الدقهلية، وكذلك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.