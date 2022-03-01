الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية تستضيف وفد أممي لمناقشة ترتيبات استضافة مصر لقمة «COP 27»

اجتماع الخارجية والوفد
اجتماع الخارجية والوفد الأممي

استضافت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27.

وخلال اللقاء تم مناقشة اتفاقية البلد المضيف والترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر.

الخارجية تستضيف وفد أممي حول قمة المناخ

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين لـ COP27، صباح اليوم، مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات.

وجاء اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لـ COP27 خلال العام الجاري.

المناخ مصر الامم المتحدة تغير المناخ سامح شكري الخارجية

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