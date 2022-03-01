الخارجية تستضيف وفد أممي لمناقشة ترتيبات استضافة مصر لقمة «COP 27»

استضافت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27.

وخلال اللقاء تم مناقشة اتفاقية البلد المضيف والترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر.

الخارجية تستضيف وفد أممي حول قمة المناخ

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين لـ COP27، صباح اليوم، مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات.

وجاء اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لـ COP27 خلال العام الجاري.